أماني السويسي تطرح أغنية «كنت أتمنى» باللهجة المصرية

طرحت الفنانة التونسية أماني السويسي، على طريقة الفيديو كليب أحدث أعمالها الغنائية المنفردة، بعنوان «كنت أتمنى»، وذلك مساء اليوم الخميس، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، في ضوء الاحتفال بموسم أغاني صيف 2023.

وخالفت أماني السويسي، بأغنية «كنت أتمنى» التوقعات، إذ طرحت عملاً غنائياً درامياً في فصل الصيف، وهو الوقت الذي يشهد أعمالاً غنائية ذات إيقاع ومقسوم.

الأغنية من اللون الغنائي الدرامي وجاءت باللهجة المصرية، وسلطت الضوء على إشكالية أنانية الرجل في علاقته العاطفية في شريكة حياته.

أغنية «كنت أتمنى» لـ أماني السويسي، من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف قاسم، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وجرى تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان مع المخرج فادي حداد.

تفاصيل أغنية «لو هوصفك»

وكانت أماني السويسي، طرحت مؤخرًا كليب أغنيتها الرومانسية الجديدة «لو هوصفك»، عبر القناة الخاصة بالشركة المنتجة للكليب على «يوتيوب»، وهي من كلمات عماد عبيد، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع محمد هارون، والكليب من إخراج رودينا حاطوم، وإنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.