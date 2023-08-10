خريطة القوافل الطبية المجانية في البحيرة.. الأماكن والمواعيد

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف القوافل الطبية المتخصصة والشاملة، بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني.

قوافل طبية في البحيرة

يأتي ذلك لتقديم الخدمات الصحية المتميزة وخاصة بالمناطق النائية والمحرومة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

وأوضحت الى أن المحافظة سوف تستقبل قوافل طبية موسعة برعاية رئاسة مجلس الوزراء لتقديم خدماتها الطبية بمركزي إدكو وكفر الدوار، خلال الفترة من 14 حتى 17 أغسطس 2023.

علاج مرضى العيون

وأشارت نائب محافظ البحيرة أنه من المقرر أن تنطلق القوافل بمركز إدكو الإثنين الموافق 14 أغسطس قافلة رمد لعلاج مرضى العيون بنطاق المركز، بالإضافة إلي قافلة شاملة تضم تخصصات «عظام، باطنة، أطفال، صدرية، جلدية، أنف وأذن وحنجرة» يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس.

فيما يشهد مركز كفر الدوار قافلة طبية شاملة فى تخصصات «العظام، الباطنة، الأطفال، الصدرية، الجلدية، أنف وأذن وحنجرة» الأربعاء الموافق 16 أغسطس، بالإضافة إلى قافلة رمد الخميس الموافق 17 أغسطس.

تأتي القوافل الطبية فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تلبية كافة احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع الصحة وتوفير حياة كريمة لهم.