قوافل وخدمات طبية لعمال شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة «صور»

نظمت مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالغربية، قوافل خدمية إلى شركة عمال غزل المحلة، ضمن خطة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمراكز كفر الزيات، والمحلة الكبرى، وقطور وبسيون.

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن تنفيذ أنشطة وفاعليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي في المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، داخل مراكز المحلة، وكفر الزيات، بسيون وقطور، يأتي وفقا لأهمية دعم ورعاية قطاع العاملين بالشركات والمصانع، وتوفير سبل الرعاية كافة اللازمة لهم، وإيمانا من المحافظة بالدور الكبير لعمالها في تحريك وإدارة منظومة الصناعة بالمحافظة.

الاهتمام بعمال القطاع العام

واضح محافظ الغربية، أن تنفيذ فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي في المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، يأتي بمشاركة المديريات كافة بالمحافظة، وبالتعاون مع جميع الجهات، وبدأت الأسبوع الماضي بالشركة المالية في كفر الزيات، والأسبوع الحالي بشركة غزل المحلة.

وتتضمن فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي المقدمة إلى عمال شركة مصر للغزل والنسيج، قافلة طبية لوزارة الصحة، للكشف وصرف الأدوية بالمجان، وفصول محو أمية، واستكتاب لمن يرغب في الحصول على شهادة محو أمية من العاملين بالشركة وذويهم بقطاع التدريب، وخدمات التضامن الاجتماعي للعاملين بالشركة وذويهم، لمن يرغب في استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتكافل وكرامة.

توفير وظائف بالقطاع الخاص لأسر العاملين بالشركة

وأيضا تشمل فعاليات قوافل التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي، توفير وظائف بالقطاع الخاص لأسر العاملين بالشركة، من خلال مديرية القوى العاملة، والتقديم بقطاع التدريب، وتوفير سلع غذائية مدعمة، إلى جانب ندوات توعية في السلامة والصحة المهنية، ومخاطر الإدمان، والإسعافات الأولية، وبرامج تدريبية لأبناء العاملين في اللغات والبرمجة بشهادات معتمدة.