أعلن برنامج اللغات التطبيقية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، عن شروط الالتحاق بهذا البرنامج 2023 الذي يعد أحد بدائل كلية الألسن في الإسكندرية، حيث أن المدينة الساحلية لا تحوي تلك الكلية في الوقت الراهن وتعد الأقسام والبرامج اللغاتية هي البدائل المثلى وعلى رأسها برنامج اللغات التطبيقية بكلية الآداب.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية شروط الالتحاق ببرنامج اللغات التطبيقية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية 2023 بحسب ما أعلنته الكلية في إعلانها الرسمي.

شوط الالتحاق ببرنامج اللغات التطبيقية

- اجتياز الامتحان الخاص باللغتين الفرنسية والانجليزية والامتحانات عبارة عن امتحانات شفهية وتحريرية تقيس جميع مهارات اللغة.

- يعقد امتحان بمستوى B2 للغة الأولى وB1 للغة الثانية علماً بأن الالتحاق بشعبة اللغة الفرنسية يجب أن تكون اللغة الأولى الفرنسية، وللالتحاق بشعبة اللغة الانجليزية يجب أن تكون اللغة الأولى الانجليزية.

- يقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في امتحان اللغتين الأولى والثانية لكل شعبة حتى يستوفي العدد المطلوب للبرنامج.

- لا يزيد عدد الطلاب المقبولين بشعبة اللغة الفرنسية عن 50 طالب وطالبة، ولا يزيد عدد المقبولين في شعبة اللغة الإنجليزية عن 70 طالب وطالبة.

- اشترط للقبول بالبرنامج النجاح في الامتحان التحريري والشفهي كل على حدة وليس النجاح بمجموع الامتحانين معا.

- شعبة اللغة العربية تقبل الطلاب الوافدين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة المدرسية بما يعادل الثانوية العامة المصرية بعد اجتياز تحديد المستوى فى اللغة العربية بمستوى A1.

مميزات برنامج اللغات التطبيقية

يتميز هذا البرنامج بتزويد الخريجين بالأدوات اللازمة لسوق العمل في عصر العولمة، مِثل: إجادة اللغات و الترجمة المتخصصة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهارات اللازمة لإدارة المعلومات والتبادل الدولي.

كما يتم تدريس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمساعدة على انتشارها في مصر، وتنمية القطاعات التي تستخدمها، وذلك لتضييق الفجوة الرقمية بين دول الجنوب ودول الشمال.

ويهدف إلى تلبية احتياجات سوق العمل المحلية والدولية عن طريق الشباب المصري المتخصص في هذه المجالات.

مع إعداد عدد كبير من الشباب لشغل وظائف تتفق ودراستَهم الجامعية وبالتالي خفض نسبة البطالة، و المساهمة في تحسين الإنتاج المعرفي في مصر، وفي كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط.