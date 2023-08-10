7 شروط للالتحاق بقسم إعلام كلية آداب جامعة الإسكندرية

قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، من أبرز الأقسام التي يرغب طلاب الثانوية العامة الجدد في الالتحاق به، عقب قبولهم بكلية الآداب كونها لا تحتاج إلى مصاريف كبرى.

ومن أهم شروط الالتحاق بقسم الإعلام في كلية الآداب جامعة الإسكندرية، والذي يعتمد هذا العام على تقسيم درجات الدخول إلى 3 مستويات، ويجرى قبول الأعلى ترتيبا حيث يحسب مجموع درجات الطالب في الثانوية العامة واللغات بنسبة 60%، فيما يتبقى للمقابلة الشخصية 20% والاختبارات الإلكترونية 20% أخرى.

شروط المتقدم للالتحاق بقسم إعلام الإسكندرية

1. أن يكون مجموع درجات الطالب في الثانوية العامة واللغات 60%.

2. اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات الإلكترونية 40%.

3. يحسب القسم نسبة 60% المجموع الطالب في الثانوية العامة و مجموع اللغات + 40% المقابلة الشخصية والاختبارات الإلكترونية.

4. قبول الطلاب وفقا لأعلى الدرجات بالتدرج.

5 الحد الأقصى لعدد الطلاب المقبولين بالقسم 400 طالب وطالبة.

6. يسمع للطلاب المحولين من كليات وأقسام أخرى التقدم لاختبارات الالتحاق بالقسم شريطة أن تنطبق عليهم الشروط السابقة.

7. يقوم ولي أمر الطالب بأعضاء إقرار بالموافقة على متطلبات التدريب العملي.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- صورة شهادة الثانوية عامة.

- صورة بطاقة الترشيح إلى الكلية.

- صورة البطاقة الشخصية.

- إقرار من طلاب الانتساب أو الانتساب الموجه بالالتزام بحضور المحاضرات وفقًا للائحة القسم.