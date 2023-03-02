تجسيد لموكب المومياوات الملكية بـ«آداب الإسكندرية».. توابيت فراعنة (صور)

توابيت فراعنة على أرض كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، في موكب كبير، تجسيدا لموكب المومياوات الملكية في حشد من طلبة كلية الآداب حاملين التوابيت على اكتافهم، سائرين بها في موكب جال جميع أرجاء الكلية.

«الفراعنة في أرض آداب»، حدث نظمته أسر اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة الإسكندرية في الساحة الداخلية للكلية، بدأ بقص الشريط افتتاحا للفاعلية، وثم توجه طلاب اتحاد آداب وهم يحملون تابوت فرعوني، وخلفهم الفراعنة إلى الساحة بمشاركة 11 أسرة بالكلية.

مسابقات للطلاب

وقالت حبيبة ضاحي، أحد أعضاء اتحاد الطلاب بكلية الآداب، إن الحدث يتكرر في ذلك الوقت من كل عام دراسي، غرضه تشبيك الطلاب بالكلية، وربطهم بمحتمع الجامعة من خلال تنظيم مسابقات لهم بأسئلة تتيح لهم كسب معلومات وتزويدهم بالمعرفة.

وأضافت «حبيبة» لـ«الوطن» أن هناك 11 أسرة من أسر الإتحاد بجميع الأقسام وبرامج الكلية شاركت في تنظيم الحدث، منهم أسرة الملوك، شاركوا بمسابقة عن الأسئلة الفرعونية والتاريخية، وقدموا هدايا كالاكسسوارات للفائزين وتعليم الطلاب كتابة أسمائهم باللغة الهيروغليفية، كما شارك ما يقرب من 500 طالب في فعاليات الحدث.

ألعاب ترفيهية وصور تذكارية

كما كان هناك العاب ترفيهية ممزوجة بالمعلوماتية، وجرى تقديم بعض الهدايا للفائزين بالأشكال الفرعونية، بالإضافة إلى وجود مكان خاص للتصوير بالأشكال الفرعونية، والتقاط الكتير من الصور التذكارية.