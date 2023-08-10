السيطرة على حريق سيارة بالخانكة دون خسائر في الأرواح

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من إخماد حريق شب في سيارة ميكروباص بمدينة الخانكة في القليوبية، دون وقوع إصابات، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق وأمرت بفحص الحريق وطلب تحريات المباحث وبيان أسباب الواقعة وفحص وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه واستدعاء صاحب السيارة لسؤاله.

اشتعال حريق بسيارة ميكروباص في الخانكة

تلقي اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغاً باشتعال حريق بسيارة في مدينة الخانكة.

وتم على الدفع بسيارة إطفاء لمحل الواقعة، للسيطرة على النيران قبل وقوع إصابات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على السيارة وسؤال صاحبها وتكليف البحث الجنائي بمعاينة الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه واستدعاء شهود العيان.