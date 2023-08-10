السيطرة على حريق محدود داخل قطعة أرض فضاء في إمبابة.. التهم 6 نخلات

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق محدود اندلع فى 6 نخلات داخل قطعة أرض فضاء بمنطقة إمبابة، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

ورد بلاغ إلى الحماية المدنية بالجيزة، يفيد بنشوب حريق داخل قطعة أرض بمنطقة إمبابة، وعلى الفور قامت الحماية المدنية بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة، وتبين أن النيران اندلعت في 6 نخلات داخل قطعة الأرض، وجرت محاصرة النيران والسيطرة عليها.

وتبين عدم وجود أي خسائر أو إصابات جراء الحريق، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.