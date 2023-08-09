السيطرة على حريق في ورشة أحذية ببولاق الدكرور دون إصابات.. ماس كهربائي

اندلع حريق داخل ورشة لتصنيع الأحذية في منطقة بولاق الدكرور، ما أسفر عن احتراقها بالكامل دون حدوث أي إصابات، وتم إخماد النيران بمعرفة الحماية المدنية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق في ورشة أحذية

وتلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث بولاق الدكرور، يفيد تلقيه بلاغًا من عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل ورشة أحذية خلف مصنع الأدوية، وعلى الفور انتقل المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

ماس كهربائي

وتبين أن الحريق اندلع داخل ورشة لتصنيع الأحذية، وأن النيران أدت إلى احتراق الورشة بالكامل، وأن سبب الحريق ماس كهربائي بلوحة المفاتيح.

وأفاد صاحب الورشة بمضمون ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحدا بشيء، وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله الرائد أيمن السكوري معاون أول القسم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.