السيطرة على حريق مطعم في العاشر من رمضان بالشرقية

سيطرت الحماية المدنية بمحافظة الشرقية على حريق مطعم للمأكولات في العاشر من رمضان، دون وقوع خسائر بشرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بنشوب حريق بمطعم بالعاشر من رمضان بين المجاورتين الخامسة والسابعة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته والاطمئنان على الأفراد، وتبين اشتعال حريق بسبب انفجار أنبوبة غاز البتوجاز دون خسائر بشرية.

دفعت الحماية المدنية بمحافظة الشرقية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وتم اخماده، فيما جرى الدفع بعدد من مرافق الإسعاف الى موقع الحادث تحسبا لوقوع اصابات.