لاستكمال مشاريعهم.. الموافقة على طلبات مستثمري المنطقتين الصناعيتين في البحيرة

وافقت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على عدد من الطلبات المقدمة من مستثمري المنطقتين الصناعيتين بحوش عيسى ووادي النطرون لحصولهم على «مهل، تنازلات، إضافة نشاط جديد، وغيرها»، لاستكمال مشروعاتهم في العديد من المجالات وإثبات جديتهم.

اجتماع نائب محافظ البحيرة مع مجلس إدارة المناطق الصناعية

جاء ذلك خلال رئاستها لإجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، إذ امت اللجنة بالموافقة على «11» طلب تخصيص لمستثمرين يرغبون في إقامة مشروعات جديدة بالمنطقتين الصناعيتين بواقع «4» طلبات بوادي النطرون وعدد «7» طلبات بحوش عيسى، وتم تحويل الطلبات للجنة الخاصة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية للبت فيها.

عرض الموقف التنفيذي للمشروعات بالمناطق الصناعية

كما تم عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمناطق الصناعية الصناعية بحوش عيسى ووادى النطرون، حيث بلغ عدد المشروعات التى تم تخصيص أراضي لإقامة إستثمارات عليها بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون «337» مشروع وجارى السير فى تسليم قطع أراضي لمستثمرين جدد داخل المنطقة، وبالنسبة للموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الصناعية بحوش عيسى فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات التى تم تخصيص أراضي لها لإقامة استثمارات عليها «89» مشروع منهم مشروعات منتجة وقائمة بالفعل.

وأوصت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بمركزي حوش عيسي ووادي النطرون بالتواصل المباشر مع المستثمرين واستمرار متابعة طلباتهم واحتياجاتهم وتلبيتها.

وشددت نائب محافظ البحيرة على الإنتهاء من كافة المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق الصناعية، والإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد لها، ومواجهة أى ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة والتشجيع على إقامة المشروعات صديقة البيئة

وأوضحت أن ذلك يأتي تماشياً مع إستضافة الدولة المصرية لمؤتمر الأطراف COP27 فى نوفمبر من العام الماضي حول العمل المناخي.

وأشادت « بلبع»، بالتيسيرات المقدمة للمستثمرين وسرعة الرد على طلبات التخصيص الجديدة لهم، مؤكدة إستمرار العمل على تقديم الخدمات للمستثمرين وتذليل كافة المعوقات لسرعة قيامهم بتنفيذ مشروعاتهم بالمناطق الصناعية .