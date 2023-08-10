عاجل.. مفاجأة لـ إمام عاشور ورضا سليم من «كاف» قبل السوبر الأفريقي

يستعد النادي الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي المحدد له بشكل مبدئي يوم 1 سبتمبر المقبل في ظل أنباء عن إمكانيات تأجيله لعدم الاتفاق مع راع رسمي للبطولة حتى الآن.

وتعاقد الأهلي مع إمام عاشور لتدعيم منتصف الملعب والمغربي رضا سليم من أجل تدعيم مركز الجناح وينتظر قيدهما للمشاركة في بطولة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

نص لائحة بطولة السوبر الأفريقيوتمنح لائحة بطولة السوبر الأفريقي الحق لإمام عاشور ورضا سليم وجميع صفقات النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري المشاركة في البطولة بشكل طبيعي خاصة أن كاف يرغب في أن تكون المباراة على أعلى مستوى لأسباب تسويقية وأن تكون مليئة بالنجوم.

الأهلي بطل أفريقياوكان النادي الأهلي نجح في التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة على حساب الوداد المغربي بعد الفوز في مصر بهدفين مقابل هدف والتعادل في كازبلانكا بهدف لكل فريق.

فيما نجح فريق اتحاد العاصمة الجزائري في التتويج بلقب الكونفدرالية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.