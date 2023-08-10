عاجل.. تعطل قيد صفقة الأهلي الجديدة.. اعرف السبب

ما زالت إدارة النادي الأهلي تنتظر إجراء أخير من أجل قيد رضا سليم المنضم حديثا لصفوف الفريق الكروي الأول قادما من الجيش الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوفه خلال الموسم الكروي 2023 - 2024.

وحسب موقع «le360 sport» المغربي، فإن إدارة الأهلي ما زالت تنتظر وصول البطاقة الدولية للاعب المغربي رضى سليم، الذي تعاقد معه المارد الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الحالي في ثاني صفقاته بعد إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي.

ويسعى الأهلي لقيد رضا سليم خلال الأيام المقبلة من أجل لحاقه بأولى مباريات الفريق في الموسم الجديد، الذي يستهله بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب السوبر الأفريقي، والمحدد إقامته منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وأتم الأهلي تعاقده مع رضا سليم لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، بعقد يمتد لمدة 4 سنوات وتحديدا حتى عام 2027.