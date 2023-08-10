عاجل.. كاف يصدم الأهلي بسبب السوبر الأفريقي.. حالة تخبط شديدة

يواجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أزمة بسبب موعد إقامة بطولة السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري خاصة وأنه لم يعلن كاف حتى الآن الموعد بشكل رسمي وملعب المباراة.

وكشف مصدر داخل الاتحاد الأفريقيعن بأن اللجنة المنظمة لسوبر الأفريقي لم تتوصل إلى راعي للبطولة ولم يتوصل إلى ملعب المباراة وموعد الإقامة بشكل رسمي.

تأجيل موعد الإعلان عن تفاصيل السوبر الأفريقي

وأكد المصدر بأن كان من المفترض الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالبطولة خلال أول الشهر الجاري إلا أن كل شيء تأجل بسبب التخبط الذي يعيشه الاتحاد الأفريقي في الوقت الحالي وعدم الإعلان عن موعد انطلاق دوري السوبر وكذا موعد إقامة السوبر الأفريقي وعلى الرغم من الإعلان عن مواعيد بطولات أفريقيا إلا أنها كانت مٌسربة ولم تعلن بشكل رسمي من جانب كاف.

وشدد المصدر على أن كاف في هذا التوقيت في ورطة مع النادي الأهلي خاصة أن كل هذا التأخير ليس في صالحه وكان لا بد من الإعلان عن كل التفاصيل في وقت سابق إذ أن النادي الأهلي يحق له خوض المباراة على ملعبه ووسط جماهيره وقد يطلب في أي وقت هذا الأمر خاصة أن اللوائح تسمح له إلا أن هناك بندا صريحا في اللائحة يمنح الأحقية للجنة التنفيذية باختيار ملعب المباراة.