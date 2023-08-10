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«الوطن» في جولة داخل المسجد والمقام.. «نفيسة العلم» تفتح أبوابها للمريدين

كتب:

نهى نصر  
تصوير:

حسين عوض الله
09:31 م | الخميس 10 أغسطس 2023
«نفيسة العلم» تفتح أبوابها لـ«المريدين»

«نفيسة العلم» تفتح أبوابها لـ«المريدين»

بمجرد أن تقع عيناك على المبنى العتيق، يرتجف قلبك وتشعر بحالة روحانية لا مثيل لها، تتأمل الجدران البيضاء الممزوجة باللون الأصفر والأسوار الحديدية الخضراء فينشرح صدرك، وتستقبل جرعة تفاؤل مكثفة بتفقد الحديقة المزينة بالورود والأشجار، المستقرة أمام ذلك الصرح العظيم، كما يخلق الطراز المعمارى للبوابات الثلاث والشرفات الخشبية مزيداً من الوقار والتقديس، ويجذب أنظار الزوار القادمين من مختلف المحافظات، لمشاهدة مسجد السيدة نفيسة بعد ترميمه وافتتاحه.

«الوطن» كانت فى مقدمة زوار السيدة نفيسة احتفالاً بافتتاح أحد مساجد آل البيت، فى إطار خطة الدولة المصرية لعمارة بيوت الله وتطوير القاهرة التاريخية. حكايات رواها أهالى وحبايب «السيدة» فى السطور التالية، عن مشاهداتهم لعمليات التطوير، وفرحتهم بالمسجد والمقام، ومشاعر جياشة عبر عنها إمام المسجد حول افتتاح الصرح العظيم، فاقت فرحته بحصوله على شهادة الدكتوراه، فضلاً عن رصد خطة تطوير القاهرة الإسلامية ومساجد آل البيت، بما يليق بمكانة مصر.

 

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