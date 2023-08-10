«مهارات التواصل الفعال» ورشة عمل لقومي المرأة في بني سويف

عقد فرع المجلس القومي للمرأة في بنى سويف، اليوم الخميس، بإشراف نرمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة، ورشة عمل لعضوات فرع المجلس والفتيات المتطوعات ومنسقي برنامج الادخار والإقراض في إطار اهتمام المجلس القومي للمرأة برفع الوعى لدى السيدات بالقضايا المجتمعية التى تهم الأسرة المصرية.

مهارات التواصل الفعال

وتناولت الورشة مهارات التواصل الفعال وأهمية نشر الوعى بالرسائل الإيجابية ودور المرأة فى مواجهة الشائعات والأزمات الاقتصادية وتصحيح المفاهيم المغلوطة والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.

حملة طرق الأبواب

وقالت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إنه جرى إطلاق حملة كبيرة ممتدة ومستمرة لطرق الأبواب في كافة المحافظات، أيام الأحد، الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع بالتزامن مع عقد أمسيات الأسرة المصرية بواقع 3 أمسيات للشهر في نفس الإطار الزمني للحملة خلال شهري أغسطس وسبتمبر داخل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة ببا وناصر بالإضافة إلى بني سويف والواسطى وسمسطا وإهناسيا.

توعية الفئات المستهدفة بحقيقة ما يحدث من إنجازات على أرض الواقع

وأضافت «نرمين» أن الهدف من تلك الحملة توعية الفئات المستهدفة بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن وإنجازات الدولة فى التنمية على كل المستويات وتوعيتهم بمدى خطورة الشائعات والتأكيد على أهمية دور المرأة المصرية ومشاركتها البناءة في هذا الجانب.