قومي المرأة ببني سويف يهنئ عالمة الفيزياء المصرية إلهام فضالي

قدم المجلس القومي للمرأة ببني سويف التهنئة إلى الدكتورة إلهام محمد فضالي، ابنة محافظه بني سويف، لحصولها على جائزة أفضل بحث علمي عام 2020 في مجال الفيزياء من مجلة " physics worled ".

وأوضح فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، في بيان له، اليوم، أن العالمة السويفية حصلت على بكالوريوس العلوم في الهندسة الالكترونية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وماجستير علوم النانو تكنولوجى والكترونيات النانو من جامعة لوفن فى بلجيكا، وجامعة تشالمرز للتكنولوجيا بجوتنبرج بالسويد، والدكتوراه فى الفيزياء التطبيقية فى علوم المواد النانومترية للتطبيقات الالكتروضوئية من جامعه ايندوفر للتكنولوجيا بنيوزلندا.

وأكد المجلس في بيانه أن عالمة الفيزياء حصلت علي 4 جوائز علمية ولها ٣ كتب ومقالات منشورة، كما شاركت بأبحاث علميه في 6 مؤتمرات دولية ولها العديد من الأنشطة المجتمعية، كما اطلقت عليها احد المجلات العلمية في الخارج لقب " woman of egypt " واخيرا حصلت على أفضل بحث علمي في الفيزياء لعام 2020 .

وقالت أمال كساب والدة عالمة الفيزياء أنه عقب تفوقها في الثانوية العامة وحصولها على مجموع درجات يؤهلها للإلتحاق بكلية الطب، حصلت على منحة مجانية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبالفعل التحقت بها، وتخرجت بالفعل، واستكملت طريقها نحو الدراسات العليا، بدأت بالماجستير من بلجيكا والسويد من ضمن 6 على مستوى العالم، أعقبها أبحاث وبعدها الدكتوراه، وحاليا فازت ضمن فريق علمي كأفضل بحث علمي عام 2020 في مجال الفيزياء من مجلة " physics worled " المتخصصة و المرموقة.

وأضافت: " إلهام من أسرة نيابية ومسقط رأسها قرية النويرة التابعة لمركز اهناسيا، جدها النائب إيهاب كساب أقدم نواب محافظة بنى سويف لمدة 30 عاما وشقيق جدها نائب حالي وهو اللواء محمد كساب عن دائرة اهناسيا، والدها توفى قبل ولادتها ولها شقيق وحيد اسمه أحمد يعمل ضابطا في الأمن المركزى بمديرية أمن بنى سويف، وهي متفوقة منذ صغرها في مراحل التعليم المختلفة ".