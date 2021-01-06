«قومي المرأة» ببني سويف يستقبل 252 شكوى وطلب في 2020

أعلنت نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، عن إجمالي الشكاوى التي تلقاها الفرع خلال عام 2020، وشملت شكاوى خاصة بالأحوال المدنية والعمل والضمان الاجتماعي وتنفيذ الأحكام والتحرش وغيرها.

ووصل إجمالى الشكاوى التي تلقاها مكتب شكاوى المرأة بفرع المجلس، والإجراءات التي اتخذها المكتب خلال عام 2020 إلى 252 شكوى وطلب، بواقع 231 شكوى فردية، و21 شكوى جماعية، وكانت الشكاوى الخاصة بالأحوال المدنية هي الأعلى عدداً وبلغت 66 شكوى، تلتها شكاوى خاصة بالضمان الاجتماعي بـ44 شكوى، فيما بلغت الشكاوى الطلبات الاقتصادية 40 شكوى وطلب، بينما جاءت بعدها الشكاوى الخاصة بالعمل بعدد 23 شكوى، ثم 18 شكوى جنائية، و17 شكوى خاصة من تنفيذ الأحكام، و15 شكوى خاصة بالعنف، و9 شكاوى متعلقة بالأوراق المدنية.

وأشارت إلى التنسيق الجاري بين فرع المجلس والجهات الأمنية والقضائية، حيث يقوم محامي المجلس القومي للمرأة بكافة فروعه على مستوى الجمهورية، بتلقي محاضر التحرش أو الاعتداء الجنسي وإثباتها على النحو القانوني المطلوب، ثم إرسالها لجهات التحقيق المختصة بالنيابة العامة للتحقيق فيها، دون الحاجة لذهاب المعتدى عليها من السيدات أو الفتيات إلى أقسام الشرطة، ما يمثل تيسيرًا نوعيا في مجال مواجهة جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وتشجيع المعتدى عليهن في الابلاغ عن تلك الجرائم، واللائي كن يعزفن عن إثبات وقائع تعرضهن لها بسبب أحجامهن وعدم رغبتهن في الذهاب إلى أقسام الشرطة لتحرير محاضر في هذا المجال.

وأكدت أن مكتب الشكاوي وضع آلية تعامل مع القطاعات والوحدات المستحدثة داخل المؤسسات الحكومية للاستفادة منها لصالح السيدات، وتفعيل الدور الذي تقوم به تلك الجهات والخدمات التي تقدمها، مثل حقوق الانسان بمديرية الأمن، ووحدة العنف بجامعة بني سويف، ومركز استضافة المرأة وتنمية المرأة، ووحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، حيث قام محامو المكتب بتحديد 22 مسؤول اتصال بالجهات الحكومية المختلفة والجمعيات الأهلية المعتمدة داخل محافظة بني سويف، بجانب 15 من المحامين المتطوعين على مستوى مراكز المحافظة، حيث تم عقد لقاء معهم لتحديد المهام والمسؤوليات في خطة العمل.

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على المجهودات الكبيرة التي يقوم بها فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في مجال خدمة قضايا المرأة، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية بجانب الجهود المتعلقة بمعالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة البناءة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا، مؤكداً أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.