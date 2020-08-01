"قومي المرأة" ببني سويف يوزع 220 كيلو جرام لحوم على "الأكثر احتياجا"

قام المجلس القومي للمرأة ببني سويف، اليوم السبت، بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير بذبح رأس ماشية، وتوزيع 220 كيلو جرام لحوم على الأسر غير القادرة بقرى سنور وتل ناروز والشيخ على بشرق النيل وبنى هارون وعزبه أبو عقل بالبشري، والجزيرة، وبني عطية، وعزبة الصفيح والمرماح وعمال مستشفى الصدر وعمال حديقة الحيوان ومرضى مستشفى الصحة النفسية.

وأوضحت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إن توزيع اللحوم يأتي من دور المجلس نحو الأسر غير القادرة ورسم الابتسامة على وجوهم خلال عيد الأضحى وذلك بمشاركة عضوات فرع المجلس وفريق عمل مصر الخير برئاسة حنان الدرباشي وسيدات الخير.

وأوضحت مقررة المجلس القومي للمرأة ببني سويف أنه تم توزيع 80 كيلو جرام لحوم ومواد غذائية على الأسر الفقيرة يوم وقفة عيد الأضحى المبارك.