هزة أرضية تضرب شرق تركيا بعد ساعات من زلزال قبرص

ضرب زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر شرق تركيا، قبل قليل، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الخميس.

زلزال يضرب شرق تركيا بعد ساعات من زلزال قبرص

وجاء الزلزال بعد ساعات قليلة من إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل زلزال قبرص، موضحا أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت اليوم الخميس هزة أرضية على بعد 480 كيلومترا شمال مدينة دمياط، وبلغت شدة زلزال قبرص 4.7 درجة على مقياس ريختر، وبؤرته على عمق 22 كيلومترا، دون وقوع خسائر في الأرواح.