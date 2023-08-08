زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب تنزانيا

كشف مركز الزلازل الأورمتوسطي، عن وقوع زلزال في تنزانيا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم الثلاثاء، وكان على عمق 10 كيلومترات قريبا من منطقة إكونجي وسط تنزانيا، وعلى بعد 124 كيلومترا شمال غرب عاصمة البلاد دودوما بحسب ما ذكرته قناة «العربية»، مساء اليوم.

زلزال آخر في الصين

يأتي هذا الزلزال بعد يومين من وقوع زلزال الأحد الماضي شدته 5.5 درجة في إقليم شاندونج شرق الصين، وأصيب فيه 21 شخصًا، وانهار نحو 126 مبنى بحسب وسائل إعلام رسمية.