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زلزال يضرب المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان

كتب:

عمرو حسني
05:14 م | الأحد 06 أغسطس 2023
زلزال تركيا

زلزال تركيا

ضرب زلزال شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر، المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان، وسط عدة زلازل تضرب منطقة شرق آسيا، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية مساء اليوم الأحد.

زلزال يضرب تركيا وسوريا

وتعاني قارة آسيا منذ بداية العام من عدة زلازل، ففي 23 فبراير 2023، وقع زلزال شدته 7.2 درجة في طاجيكستان على عمق 10 كيلومترات، وكان يبعد عن 82 كيلومترا عن أقرب نقطة من الحدود مع الصين، ولكن لم تحدث أي إصابات أو وفيات في هذه الهزة.

وتشهد دولة طاجيكستان باستمرار كوارث وزلازل وانهيارات أرضية، وسجلت البلاد في 15 فبراير الماضي وفاة 9 أشخاص نتيجة انهيار ثلجي بالقرب من العاصمة دوشانبي.

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بقلم عمرو حسني