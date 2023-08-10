الحوار الوطني.. البحث عن توافق حول 113 قضية وطرح كل المقترحات للنقاش من أجل الوصول إلى توصيات نهائية

بعد الانتهاء من عقد جلسات الأسبوع الخامس، يستعد الحوار الوطنى لإعداد توصياته التوافقية حول القضايا النوعية المطروحة على طاولته، التى يصل عددها إلى 113 قضية تندرج تحت ثلاثة محاور رئيسية، هى: السياسى، والاقتصادى، والمجتمعى.

ومن أجل نجاح الحوار فى مهمته، جرى الاتفاق على انعقاد مجموعة من الجلسات التخصصية، بمشاركة خبراء ومتخصصين وأكاديميين من مختلف القطاعات والتخصصات، بهدف إثراء المناقشات والمقترحات التى شهدتها الجلسات العامة الأسابيع الماضية، والتوصل إلى صياغات دقيقة وقابلة للتنفيذ لرفع التوصيات إلى رئيس الجمهورية.

ولم تغب أى من القضايا، حيث حضرت السياسة بحزمة من القضايا فى مقدمتها النظام الانتخابى، وتنمية الحياة الحزبية، وانتخابات المحليات، وتعزيز حالة حقوق الإنسان، فيما حضرت القضايا الاجتماعية أيضاً، وأبرزها التعليم والصحة والشباب والثقافة والهوية، وحظيت القضايا الاقتصادية بالمناقشات والمقترحات الأوسع حول قضايا السياحة والصناعة والزراعة والدين العام والتضخم والاستثمار المحلى والأجنبى. ويواصل الحوار الوطنى مناقشاته خلال الفترة القادمة من أجل إنجاح مهمته على أكمل وجه، وهى المهمة التى رفع لها من اللحظة الأولى شعار «المساحات المشتركة» وأقر فى لائحته التنفيذية مبدأ التوافق من أجل بناء جمهورية جديدة تتسع للجميع.