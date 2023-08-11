متحور جديد من فيروس كورونا في 51 دولة.. هل دق ناقوس الخطر مجددا؟

انتشر متحور جديد من فيروس كورونا في عدة دول حول العالم، حذرت منه منظمة الصحة العالمية، وصنفته على أنه متحور مثير للاهتمام، وذلك بعد أن ازداد عدد المصابين به في بريطانيا وأمريكا والصين.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن المتحور الجديد يحمل اسم EG.5، المعروف باسم «أيريس» وهو واحد من المتحورات الفرعية من أوميكرون، حيث انتشر بشكل كبير وسريع على مستوى العالم، في 51 دولة، بما في ذلك في بريطانيا وأمريكا والبرتغال، والصين، واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا وإسبانيا، كوريا الجنوبية،، ما دفع المنظمة لتنبيه العالم بالخطر القادم.

انتشار متحور جديد من فيروس كورونا في 51 دولة

وأشارت أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، إلى أن ذلك المتحور الجديد المعروف باسم «أيريس» من فيروس كورونا يمثل في الوقت الحالي ما يقرب من 17.4 % من حالات كورونا الإجمالية، إي واحدة من كل 6 حالات إصابة، وهو ما وصفته المنظمة بأنه «ارتفاع ملحوظ وواضح في عدد الإصابات».

متحور جديد من فيروس كورونا يشكل خطرا في العالم

يذكر أن المتحور الجديد من فيروس كورونا، لديه القدرة المتزايدة على الانتشار بين البشر، ولكنه ليس أكثر حدة من متحورات أوميكرون الأخرى، حيث ينتشر بنسبة 20.5 % ما يجعله ثاني أكثر انتشارًا في بريطانيا، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية.