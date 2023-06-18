منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس جديد أشد فتكا من كورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي فيروس جديد، قد يكون أشد فتكًا من كوفيد 19، على حد وصف المنظمة، التي دعت العالم إلى أن يكون مستعدًا للتعامل مع الوباء الجديد، لحماية البشر حول العالم.

الصحة العالمية تحذر من تفشي فيروس جديد

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمام جمعية الصحة العالمية في جنيف، إنه على الرغم من انتهاء جائحة كورونا كحالة طوارئ صحية عالمية، محذرًا من أن انتهاء مخاطر كوفيد 19.

وحذر أنه خلال الفترة المقبلة قد يعاني العالم مرة أخري من تفشي فيروس جديد قد يكون أشد فتكا من كورونا، مؤكدًا على أننا يجب أن نكون مستعدين.

وأضاف خلال اجتماع صنع القرار السنوي للدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية: «إن هنا خطر يتعلق بظهور متغير آخر قد يتسبب في اندلاع موجات جديدة من المرض الذي قد يؤدى الوفاة، مؤكدًا أن هذا الاحتمال لا يزال قائما».

مرض جديد قد يكون أكثر فتكًا

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية أن هناك تهديدات بشأن مرض جديد يمكن أن يكون أكثر فتكًا وهو أمر مازال محتمل، موضحًا إن الصحة العالمية عن إطلاق شبكة دولية لمراقبة مسببات الأمراض، للمساعدة في تحديد التهديدات الناشئة عن الأمراض والاستجابة لها باستخدام علم الجينوم.

ويمكن للمعلومات الجينية من الفيروسات والبكتيريا والكائنات الحية الأخرى المسببة للأمراض أن تساعد العلماء في التعرف على الأمراض وتتبعها وتطوير العلاجات واللقاحات.

وقال تيدروس أدهانوم إنَّ المنظمة تهدف إلى منح كل دولة إمكانية الوصول إلى التسلسل الجيني الممرض والتحليلات كجزء من نظام الصحة العامة الخاص بها.