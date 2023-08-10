روجينا من عرض أزياء مايكل سينكو: كل الوطن العربي موجود في العلمين الجديدة

انطلق منذ قليل عرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو، بمدينة العلمين الجديدة، على هامش مهرجان العلمين، بحضور عدد كبير من الفنانين أبرزهم روجينا.

وقالت الفنانة روجينا فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها سعيدة بوجودها اليوم بعرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو، مؤكدة أن الحدث نقلة نوعية كبيرة لمصر ولمدينة العلمين.

وأضافت أن مدينة العلمين تشهد فعاليات خلال الفترة الحالية بشتى المجالات الفنية والغنائية والرياضية، لتنافس أكبر المدن في العالم.

وأشارت إلى أن زوار من كل الوطن العربي موجودين داخل مدينة العلمين، للاحتفال بانطلاق مهرجان عظيم وكبير.

ويقام عرض أزياء المصمم العالمي مايكل سينكو، بمدينة العلمين، على هامش مهرجان العلمين الجديدة 2023، ومن المقرر أن يحيي رامي عياش ضمن عرض الازياء.

وانتهى القائمون على مهرجان العلمين، من التجهيزات النهائية لحفل عمر خيرت وحفل بهاء سلطان وكارول سماحة.