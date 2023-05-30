روجينا تهنئ أشرف زكي بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية: «مبروك يا أبو البنات»

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتي ضمت 10 مبدعين بثلاث مجالات وهي: الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع المجلس الأعلى للثقافة الـ69 لاختيار الفائزين.

أشرف زكي وجائزة الدولة

وحصل في مجال الفنون الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية على جائزة الدولة التقديرية وذلك لدوره المجتمعي وإسهاماته الفنية ومحاولاته في تطوير المنظومة الفنية على مدار سنوات.

وحرصت الفنانة روجينا على تهنئة زوجها، وكتبت على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «الحمد والشكر لله مبروك يا حبيبي فوزك بجائزة الدولة التقديرية للفنون مبروك حلم من أحلامك بيتحقق، لكل مجتهد صبور محب مخلص نصيب، تستاهل كل الجوائز اللي في الدنيا، مبروك مايا ومريم دايما فخورين بمشوار أبوكم مبروك ليا دا أسعد أيام حياتي.. مبروك يا أبو البنات مبروك يا عمري».

الفنانين يهنئون أشرف زكي

وحرص عدد من الفنانين على تهنئة أشرف زكي ومن بينهم أحمد رزق، هند صبري، نرمين ماهر، رانيا محمود ياسين، ندى عادل، دنيا المصري، وغيرهم من الفنانين.