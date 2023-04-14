روجينا بسالي تشيد بمسلسل تحت الوصاية: منى زكي فاهمة النجومية صح

أشادت المخرجة روجينا بسالي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمسلسل تحت الوصاية للفنانة منى ذكي، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة.

وكتبت روجينا بسالي قائلة: «مبسوطة وفخورة بحالة الاحتفاء والاحتفال اللي حاصلة لمنى زكي من أول حلقة في مسلسلها، رد اعتبار كبير لها، وكسفة للغوغاء والرعاع اللي نازلين هجوم وشتيمة فيها من فترة.. مبسوطة وفخورة وأنا شايفة ناس من بلاد مختلفة بتتفق على موهبتها وقيمة العمل وبيرشحوه لبعض.. أعرف منى من سنين طويلة، شفت بعيني ممثلة شاطرة ومجتهدة».

منى زكي فاهمة النجومية بمعناها الحقيقي

وأضافت بسالي: «طول الوقت بتسعى تعمل حاجة مختلفة مش إنها تبقى موجودة من أجل التواجد، فاهمة النجومية بمعناها الحقيقي، عندها وعي يحول نجاح أي عمل لمسؤولية كبيرة، تخليها تبذل مجهود مضاعف في الحفاظ عليه، والتركيز في اختيار اللي بعده مابتستسهلش وما أهدرتش موهبتها».

وأوضحت: «منى بتشتغل على نفسها، مش واخدة الموضوع فهلوة، ولا معتمدة على شهرتها وخلاص، مش شاغلة نفسها بحد، ولا مضطرة ولا مجبرة تعمل حاجة مش شكلها أو حاجة تقلل منها.. شفت بعيني مجهودها وخوفها مع كل عمل ليها، وكأنه أول عمل، ماعرفلهاش شغلانة تانية غير التمثيل، صادقة ومخلصة وبتحب شغلها».

وتابعت: «في تحت الوصاية بتمثل بروحها وقلبها، وصانعة تفاصيلها الخاصة: شعرها، ضوافرها، أسنانها، مشيتها، عينيها اللي بتتكلم طول الوقت، بتلوم وتعاتب بصدق، رعشة صوتها وهي بتحاول تتجاوز كسرتها وضعفها، مشاعرها المختلطة المتلخبطة، الفقد والخذلان الحب والفرح، بتتنقل بينهم بمنتهى السلاسة بدون افتعال.. مش بس حاتصدق وتتعاطف، لا ده أنت حاتتورط وتشترك معاها في اللعبة كمان.. الصدق والشطارة والموهبة الحقيقية والاحترام لمخرج وقائد العمل ولمهنتها بيطلعوا النتيجة ديه.. النتيجة اللي مخلية زميلاتها قبل الجمهور، سايبين مسلسلاتهم وقاعدين يتكلموا عنها وعن شغلها وعن موهبتها».

واختتمت روجينا: «مبسوطة وفخورة باختياراتها، السنة اللي بيكون لها فيها مسلسل، بتحط كتير قوي في مأزق حقيقي، بتفرج عليها بكل الفخر والحب اللي في الدنيا، كفنانة موهوبة وحقيقية وصادقة ومخلصة وشاطرة قبل ما تكون صديقة عزيزة على قلبي.. ممتنين لوجودك حقيقي.. أنا بحبها وبصدقها وبحترمها جدًا».