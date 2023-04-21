الحلقة الأخيرة من مسلسل ستهم.. روجينا تصبح من الأغنياء

شهد مسلسل ستهم الحلقة 30 والأخيرة، العديد من المفاجآت والنهايات الصادمة لكل ظالم، سواء كانت «سعادات» الشخصية التي تقدمها سلوى عثمان، أو «رماح» الفنان السوري جهاد سعد، وفي المقابل نهايات سعيدة لـ«ستهم» الشخصية التي تقدمها النجمة روجينا.

تفاصيل الحلقة الأخيرة لمسلسل ستهم

بداية الحلقة الأخيرة من المسلسل، كانت مع سرقة سعادات «سلوى عثمان» كل فلوس رماح «جهاد سعد»، والهروب من منزله، لكن الخادمة لديها التي جاءت لها بسيارة للهروب بها من منزل رماح، كانت اتفقت مع السائق الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رضوان على سرقتها، لكنه قتلها من أجل سرقتها، وهرب هو والخادمة التي أخبرته بما يوجد مع سعادات.

كما هرب رماح، بعد قيام سعادات بسرقته، خاصة أن الفلوس التي كانت توجد لديه أموال أهل القرية، وتم اتهامه بالنصب، وكل أهالي القرية يبحثون عنه، للحصول على حقوقهم منه، ويتواصل رماح مع شقيقه مصطفى «إبراهيم السمان»، للحديث معه، وبالفعل يذهب له ويطلب منه أن يحضر له ابنه غانم من زبيبة التي أخذته وهربت به.

وبالفعل تصل ستهم إلى زبيبة، وتأخد منها الطفل وتعطيها مالا كثيرا من أجل الموافقة على ترك الطفل لرماح، ويأخذه مصطفى لرماح، ثم يعود رماح لستهم، ويطلب منها أن تسامحه، ويطلب منها أن تربي ابنه لعدم مقدرته على تربيته، وتوافق ستهم.

مصير ستهم في الحلقة الأخيرة

كما تصبح ستهم من أكبر مصدري الألباستر في القرية، وتكون من الأغنياء ولديها مال كثير، ويعمل معها شقيقها مصطفى، وبوسي «مريم أشرف زكي»، و أشرف «عمر عادل».

وتنتهي الحلقة الأخيرة باستعراضها للعديد من النماذج الحقيقية المشرفة للمرأة المصرية، التي واجهت كل الظروف ومعوقات الحياة الصعبة، واستطن إثبات أنفسهن، مؤكدة أنهن نزلن إلى سوق العمل في أعمال شاقة، من أجل لقمة العيش وسط الرجال، من أجل الحياة الشريفة والكسب الحلال، ومنهن سيدة تعمل في النقاشة، وأخرى في التشطيبات، وثالثة في بيع الأنابيب.