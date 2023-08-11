طرق الإبلاغ عن شكاوى المياه لو بتقطع في منطقتك

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن مناطق من مساكن شيراتون ومناطق في مصر الجديدة ومدينة نصر بسبب بحدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 1200مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبدالحميد بدوي، وهو أمر يحدث في بعض الأوقات نظرا لأعمال تجديد وتطوير أو كسر مفاجئ.

ومع التعرض لانقطاع المياه، هناك بعض الطرق التي يمكن الإبلاغ عن ذلك في وقت حدوث عطل أو تقديم شكوى لضعف المياه وغيرها من الأسباب.

طرق تقديم شكاوى المياه

عند الإعلان عن أماكن انقطاع المياه من قبل شركة مياه الشرب، يمكن طلب سيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

الإبلاغ عن قطع المياه

ويمكن الإبلاغ عن كسر أو ضعف أو قطع المياه عن طريق الخط الساخن 125 – 175، أو يمكن إخطار الجهة المختصة بالمعاينة وفحص الشكوى سواء الشبكة أو المعمل.

وفي حال التضرر من شكوى استهلاك المياه أو قراءة خاطئة للعداد، يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للشركة وكتابة البيانات الخاصة بالعداد وصاحبه والعنوان، أو الدخول على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للشركة أو من خلال تطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه وتسجيل شكوى.