خريطة انقطاع المياه عن 5 مناطق في المنصورة غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، في محافظة الدقهلية، قطع مياه الشرب، غدا الإثنين من الساعة الثامنة صباحا حتى 12 مساء، نظرا لقيام الشركة بأعمال قطعية 12 بوصة بشارع محمود حمدي من شارع عبد السلام عارف لربط الأعمال الجديدة بشارع محمد الديب بمدينة المنصورة.

أماكن انقطاع مياه الشرب بالمنصورة

وبحسب البيان، أوضحت رئاسة حي غرب أن انقطاع المياه سيتضمن بعض المناطق في نطاق الحي بالمنصورة ومن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي «تقسيم الشؤون الاجتماعية، ومستشفى المنصورة الدولي، ومدينة مبارك، وحوض أبو الليل، ومحطة رفع صرف صحي 11»، لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بأعمال قطعية 12 بوصة بشارع محمود حمدي.

تدبير الاحتياجات من مياه الشرب قبل انقطاعها بالمنصورة

وتهيب رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والمصالح الحكومية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع مياه الشرب وتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب بداية من الساعة الثامنة صباحا ويستمر انقطاعها على مدار أربع ساعات.