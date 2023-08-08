انقطاع المياه غدا بشبين الكوم لمدة 4 ساعات.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، انقطاع المياه غدًا بشبين الكوم والقرى التابعة للمدينة، وأماكن قطع المياه، ستكون بمدينة شبين الكوم وكفر مصيلحة وميت خاقان، فيما ناشدت الشركة المواطنين المتأثرين، بتوفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، خاصة أصحاب المحال الخدمية والمخابز والمستشفيات، موضحة أنها تسعى لتقديم خدمة أفضل لعملائها.

انقطاع المياه غدًا بشبين الكوم

انقطاع المياه غدًا بشبين الكوم، يبدأ وفقًا لشركة مياه المنوفية، من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 مساءً، أي نحو 4 ساعات، وذلك وفقًا لخطة الصيانة الدورية الشهرية بالقرى التابعة للشركة، التي تعمتد على التبادل بين القرى، لتطهير الخزانات وصيانة محطات المياه، وغسيل الشبكات.

توفير سيارات مياه مجانية

كما توفر الشركة، في أثناء انقطاع المياه غدًا بشبين الكوم، سيارات مياه مجانية للمواطنين بالأماكن المتأثرة، ويمكن الاستفسار عن الأماكن أو تلقي المقترحات على الخط الساخن 125.

جدير بالذكر، أنّ مواعيد عودة المياه اليوم، لمدينة سرس الليان، ستكون في تمام الساعة 2 مساءً، إذ بدأ الانقطاع في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم، ويستمر لمدة 4 ساعات، نظرًا لأعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات.