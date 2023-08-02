انقطاع المياه عن 3 مناطق في الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه عكره 1800 مم ببرقاش، والناقل للمياه لمحطة لشيخ زايد، ما تسبب في انقطاع المياه بمناطق «أبو رواش، كرداسة، طريق إسكندرية الصحراوي».

توفير سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان عنها، أنّ جهاز مدينة الشيخ زايد يباشر أعمال الإصلاح، وتوفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتأثرة بانقطاع المياه، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

وأجرت مراكز خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، استطلاع رأي للجمهور حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والمدة الزمنية المستغرقة لإنهاء الخدمات، والإجراءات المطلوبة، ومستوى أداء العاملين بالمراكز ومعدل الاستجابة.