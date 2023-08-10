عاجل.. زلزال جديد يضرب تركيا خلال أقل من ساعة من هزة أرضية شرق البلاد

كشفت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية في تركيا، عن وقوع هزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر، في ولاية ملاطية جنوبي البلاد، وكان مركز هذه الهزة في منطقة ييشيل يورت، على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

بدوره، قال رئيس بلدية ملاطية، صلاح الدين غوركان، في اتصال مع قناة «خبر تورك»: «حتى الآن لا توجد أي أخبار أو معلومات عن خسائر بشرية أو مادية نتيجة الهزة الأرضية».

وتقع ولاية ملاطية بجوار ولاية كهرمان ماراش التي كانت مركزا لزلزالين كبيرين في فبراير الماضي، ويأتي الزلزال الجديد بعد هزة قبل ساعة واحدة بلغت شدتها 5.3 درجة، شرق تركيا، وقبلها بقليل ضرب زلزال آخر دولة قبرص.