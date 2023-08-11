فصل الشتاء يصبح أكثر حرارة لأول مرة في العالم.. ما السر؟

مع ارتفاع الشديد في درجات الحرارة القياسية التي يشهدها العالم خلال فصل الصيف، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في اليابان أن هناك احتمالية بنسبة تصل إلي 90% لاستمرار ظاهرة النينو وارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء في النصف الشمالي للكرة الأرضية، وذلك يعني أن فصل الشتاء المقبل سيصبح أكثر دفئا وحرارة من كل عام.

استمرار ارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء

وأضافت الأرصاد اليابانية، أن ظاهرة النينو ستستمر حتى فصل الشتاء المقبل، وهي تعني ارتفاعا في درجة حرارة مياه المحيط الهادي في المنطقة المدارية الغربية، حيث تحدث تلك الظاهرة بشكل دوري كل 3-7 سنوات تقريبا، كما أنها تتسبب أيضا في تغيرات جوية حول دول العالم، كزيادة هطول الأمطار في بعض المناطق وجفاف في مناطق أخرى، إذ تؤثر تلك الظاهرة على حياة الكائنات البحرية والطقس بشكل عام.

تأثير ظاهرة النينو على كوكب الأرض

ووفقا لوكالة ناسا الأمريكية، فأن بحسب تفسيرات وتوقعات علماء المناخ قد تشهد مناطق في شمال أمريكا وكندا أكثر جفافًا ودفئًا من المعتاد خلال الشهور المقبلة مع دخول فصل الشتاء، في حين أن في ساحل الخليج وجنوب شرق أمريكا ستزداد نسبة الرطوبة عن المعدل الطبيعي، مما يزيد من فرصة حدوث فيضانات وهطول الأمطار.

وأشارت الوكالة الي أن أستراليا قد تتحمل أيضا موجات من الحرارة الشديدة والجفاف وحرائق الغابات، حيث ارتفعت درجة حرارتها بمقدار 1.4 درجة مئوية، مقارنة بما كانت عليه في أوائل القرن العشرين.