موجة حر شديدة وعواصف قوية تقتل المئات في أمريكا (فيديو)

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الماضية حالة من التوتر بسبب الظواهر الطبيعية التي هددت ملايين البشر، إذ لقي 147 شخصًا مصرعهم في ولايات أريزونا ونيفادا وتكساس الأمريكية جراء موجة الحر الشديدة التي اجتاحت أجزاء كبيرة من البلاد.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، شهدت الولايات المتحدة 103 حالة وفاة في ماريكوبا، بولاية أريزونا، و26 حالة في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا، و 18 حالة أخرى في مقاطعتي ويب وهاريس بتكساس، كما تم الإبلاغ أيضًا عن العديد من الوفيات المرتبطة بالحرارة في كاليفورنيا وأجزاء من الجنوب والغرب الأوسط، حيث وصل عدد القتلى من جراء درجات الحرارة الشديدة أعلى بكثير من الأعاصير والفيضانات.

موجة الحر تقتل 147 شخصا في أمريكا

وشهدت منطقة فينيكس أكثر الشهور سخونة على الإطلاق في الولايات المتحدة، حيث وصلت درجة الحرارة 43 درجة مئوية لمدة 31 يوما بشكل مستمر.

Eastern US under siege: Severe storms sweep through, leaving a trail of damaging winds and large hail in their wake. https://t.co/Op2UhK4bZI pic.twitter.com/i4wOLoua3Q — AccuWeather (@accuweather) August 7, 2023

عاصفة قوية تضرب أمريكا وتهدد 400 ألف شخص

وانقطع التيار الكهربائي عن ما يقرب من 400 ألف منزل ومحل تجاري، صباح اليوم الثلاثاء بعد أن ضربت عواصف رعدية شديدة مساحة كبيرة من شرق الولايات المتحدة في اليوم السابق تسببت في مقتل شخصين، من بينهم رجل يبلغ من العمر 28 عامًا أصيب بصاعقة في موقف للسيارات في فلورنسا بولاية ألاباما، وفي ولاية كارولينا الجنوبية، لقي إيفان كريستوفر كينلي، البالغ من العمر 15 عامًا، مصرعه عندما اصطدمت به شجرة متساقطة خارج منزل أجداده في مقاطعة أندرسون.

وتسببت العاصفة في وقوع أضرار جسيمة بالأحياء، وتقطعت السبل بعشرات الأشخاص على طريق بولاية ماريلاند لعدة ساعات، وقالت شرطة ولاية ماريلاند الأمريكية إن عشرات الأشخاص حوصروا في سيارات لما يصل إلى خمس ساعات ونصف الساعة يوم أمس الاثنين بعد أن تسببت العواصف الرعدية في قطع خطوط الكهرباء على المركبات على الطرق الرئيسية.

وأضافت الشرطة أنه جرى إنقاذ ما يقرب من 33 بالغًا و14 طفلاً، كما يواجه أكثر من 5 ملايين شخص خطرًا طفيفًا على الأقل لرياح مدمرة وهطول أمطار غزيرة خلال اليوم، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا جارديان» البريطانية.

وأظهرت صور من جميع أنحاء البلاد أشجارًا وخطوط كهرباء مهدمة وهياكل مدمرة، بما في ذلك أدت الرياح القوية في وقت مبكر من أمس الاثنين إلى إزالة أسطح المباني، وعلامات المرور المنحنية، وتناثر الحطام عبر الشوارع.