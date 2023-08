موجة حر شديدة وعواصف قوية تقتل المئات في أمريكا (فيديو)

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الماضية حالة من التوتر بسبب الظواهر الطبيعية التي هددت ملايين البشر، إذ لقي 147 شخصًا مصرعهم في ولايات أريزونا ونيفادا وتكساس الأمريكية جراء موجة الحر الشديدة التي اجتاحت أجزاء كبيرة من البلاد.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية، شهدت الولايات المتحدة 103 حالة وفاة في ماريكوبا، بولاية أريزونا، و26 حالة في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا، و 18 حالة أخرى في مقاطعتي ويب وهاريس بتكساس، كما تم الإبلاغ أيضًا عن العديد من الوفيات المرتبطة بالحرارة في كاليفورنيا وأجزاء من الجنوب والغرب الأوسط، حيث وصل عدد القتلى من جراء درجات الحرارة الشديدة أعلى بكثير من الأعاصير والفيضانات.

وشهدت منطقة فينيكس أكثر الشهور سخونة على الإطلاق في الولايات المتحدة، حيث وصلت درجة الحرارة 43 درجة مئوية لمدة 31 يوما بشكل مستمر.

