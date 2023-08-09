الأرصاد السعودية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة والأمطار.. اعرف المناطق

كشفت الأرصاد السعودية، عن حالة الطقس بالمملكة اليوم الأربعاء، إذ يستمر الطقس الحار على بعض الأجزاء من المناطق، وزيادة احتمالية سقوط الأمطار الرعدية، بالإضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من الرؤية الأفقية، محذرة من الارتفاع في درجات الحرارة.

الأرصاد السعودية توضح حالة الطقس اليوم

وأعلنت الأرصاد السعودية، أن اليوم الأربعاء يستمر الطقس حار على أجزاء من منطقة الشرقية، في حين ماتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير قد تمتد إلى الباحة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد بالمملكة، إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي (جدة – جازان) ويؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

الأرصاد السعودية تعلن حالة البحر الأحمر والخليج العربي

وبحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم في ساعة على الجزء الشمالي والأوسط و بسرعة 20-45 كم في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

وقالت الأرصاد السعودية، إنه ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.