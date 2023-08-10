انقطاع المياه غدا في 15 منطقة بمحافظتي القاهرة والجيزة.. «اعمل حسابك»

أعلنت شركتا مياه الشرب بمحافظتي القاهرة والجيزة، انقطاع المياه غدًا، في عدد كبير من المناطق، بنطاق المحافظتين، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي كل التفاصيل عن انقطاع المياه غدًا بمحافظتي القاهرة الجيزة.

أسباب انقطاع المياه غدًا بالقاهرة والجيزة

أرجعت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه غدا، إلى أسباب خارجة تماما عن إرادتها، إذ حدث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 1200 مم، بشارع عبد الحميد بدوي.

انقطاع المياه غدا عن 4 مناطق بالقاهرة

وأكدت الشركة أن إصلاح هذا الكسر يجب معه انقطاع المياه عن عدة مناطق هي:

- مساكن شيراتون

– الملتقى العربي

– بعض مناطق مصر الجديدة.

- بعض مناطق مدينة نصر.

انقطاع المياه غدا عن 11 منطقة بالجيزة

ولفتت الشركة الى أن المسؤولين والفنيين سيقومون ببذل قصارى جهدهم لإنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

بدورها، أعلنت شركة مياه الجيزة عن انقطاع المياه غدا في 11 منطقة، لتحويل مسار خط المياه قطر 600 مم، أسفل كوبري ناهيا بشارع السودان بحي العجوزة.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن التحويل يجبر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة على قطع المياه لمدة 6 ساعات، من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجمعة، حتى الساعة السادسة صباحًا يوم السبت 12 أغسطس.

ونوّهت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه غدًا في محافظة الجيزة، هي:

- شارع السودان ابتداء من شارع الإسراء حتى شارع جامعة الدول العربية.

- شارع جامعة الدول العربية ابتداء من شارع السودان حتى شارع شهاب ومتفرعاته.

- شارع سوريا ومتفرعاته.

- خلف مستشفى المروة وشارع مصدق ومتفرعاته.

- شارع العراق

- شارع حماد

- شارع الكوثر

- شارع الفرات

- شارع الرياض

- شارع عدن

- شارع دمشق