عودة مياه الشرب إلى 3 مناطق سكنية في مرسى مطروح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، عودة ضخ مياه الشرب إلى 3 مناطق سكنية بنطاق مدينة مرسى مطروح، وذلك لتغذيتها بالمياه، بعد قرابة أسبوع من انقطاع المياه عنها.

أسماء مناطق ضخ مياه الشرب في مرسي مطروح

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، في بيان لها اليوم، الانتهاء من ضخ مياه الشرب مساء اليوم الأربعاء في ثلاث مناطق سكنية، وهي منطقة السنوسية ومنطقة عزبة العسكر، والمنطقة السكنية التي تستفيد من خط مياه 88.

واستمرت عمليات ضخ المياه لمدة 6 ساعات في المنطقتين الأولى والثانية، وجاري الضخ في المنطقة الثالثة من الساعة العاشرة مساء الأربعاء، وتستمر حتي الساعة الثانية من صباح الخميس، علي مدار 4 ساعات، وسيتم فصل الضخ عنها.

ضخ مياه الشرب في مناطق أخرى الخميس

وأوضحت شركة مياه مطروح، أنه سيتم ضخ مياه الشرب في مناطق سكنية بعد توقف الضخ عنها وانقطاع مياه الشرب بها، وأحياء أخري الخميس سيتم الإعلان عنها طبقا للخطة الموضوعة من قبل الشركة بتناوب عمليات الضخ علي المناطق السكنية المختلفة.