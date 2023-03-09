انقطاع المياه غدا عن 9 أماكن في القاهرة لمدة 8 ساعات

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه غدا عن عدة مناطق في حلوان بسبب قيام الشركة بإجراء أعمال إحلال وتجديد للوحات الكهربائية فى محطة مياه التبين والمغذية لمناطق حلوان و15مايو.

أماكن قطع مياه الشرب غدا

وأشارت الشركة إلى أن أماكن انقطاع المياه غدا بالقاهرة تشمل مناطق شرق حلوان، مثلث حلوان، حلوان البلد، منطقة مساكن الضباط بحلوان، منشية جمال عبد الناصر، المساكن الاقتصادية، عرب غنيم، منطقة امتداد مدينة 15 مايو، سجن مايو المركزي، اعتبارا من العاشرة مساء غدا الجمعة وحتى السادسة صباح السبت.

سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتضررة

ووجهت شركة مياه الشرب، مناشدة إلى سكان ومواطني المناطق المتضررة من انقطاع المياه بضرورة اتخاذ ما يلزم وتوفير احتياجاتهم قبل فترة قطع المياه، وتحديدا أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع،وأكدت الشركة على أنها بصدد الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، ومن يرغب فى الحصول على تلك الخدمة الاتصال بالخط الساخن 125.

خدمات مياه الشرب

وتواصل شركة مياه الشرب تقديم خدماتها للمواطنين والعمل على الابلاغ بفترة كافية حتى يتسنى للمواطنين التعامل مع الموقف، كما تقوم الشركة ببذل الجهد من أجل تقليل فترة قطع المياه بإجراء الاصلاح وأعمال الاحلال والتجديد بشكل سريع وعاجل فى خطوط المياه من أجل تقديم خدمة أفضل للسكان وتدارك أى مشكلات على الفور لصالح المواطنين .