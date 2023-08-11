برز اسم قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية كأحد أهم الاقسام التي توفر تعليما لغويا جامعيا مميزا، إلا أنه يحتاج إلى شروط للقبول أهمها الاختبار في درجة اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة للطلاب وما يعادلها في الشهادات الأخرى، كشرط أساسي للالتحاق بهذا القسم الهام بكلية الآداب.

وتقدم «الوطن» شروط القبول بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية 2023 بحسب ما أعلنته الكلية في إعلانها الرسمي للقبول بأقسام الكلية.

شروط القبول بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية 2023

- من يتقدم لاختبار القبول في قسم اللغة الإنجليزية هم الطلاب الحاصلون على الحد الأدنى في اللغة الإنجليزية المبين على النحو التالي:

- طلاب شهادة الثانوية العامة الحاصلين على 46 على الأقل في مادة اللغة الإنجليزية.

- ما يعادل 46 درجة في مادة اللغة الإنجليزية في شهادات الطلاب الوافدين «92% من النهاية العظمى للدرجة».

- ما يعادل 46 درجة في مادة اللغة الإنجليزية في شهادة الثانوية الألمانية «92% من النهاية العظمى للدرجة».

- تقدير B في الشهادة الدولية IGCSE .

- درجة 670 على الأقل في درجات اللغة الإنجليزية في ال SAT و ال EST لشهادة الدبلومة الأمريكية.

- درجة 60 على الأقل في درجات اللغة الإنجليزية في ال ACT لشهادة الدبلومة الأمريكية.

- يتقدم الطلاب الذين يستوفون شروط التقدم لأداء امتحان تحريري يعقده القسم.

- يقبل القسم الطلاب الذين يحصلون على 60% كحد أدنى في الامتحان التحريري.

أهداف قسم اللغة الإنجليزية بآداب الإسكندرية

- تخريج طلاب يتمتعون بكفاءة تامة في اللغة الإنجليزية.

- إمداد الطلاب بالكفاءة اللغوية الضرورية للعمل في مختلف المجالات، ومنها على سبيل المثال مجالات الترجمة والتدريس والتحرير والإعلام.