رابط معرفة نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 في المحافظات

رابط معرفة نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 بالمحافظات، يشغل بال العديد من الطلاب، خاصة عقب إعلان وزارة التربية والتعليم في الـ3 أغسطس الجاري، تظلمات نتيجة الصف الثالث الثانوي، لكي يستطيع الطالب مراجعة كراسات الإجابة الخاصة بهم ودرجاتهم، وفق إجراءات حددتها وزارة التربية والتعليم.

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رابط وخطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 في المحافظات

وخصصت وزارة التربية والتعليم، رابط معرفة نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 بالمحافظات وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة، والتي جاءت عبر الخطوات الأتية:

1ـ الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة من خلال الضغط من هـنـا.

2ـ يقوم الطالب بتسجيل الدخول بحساب الطالب لتقديم التظلم.

3- يقوم الطالب بتسديد الرسوم وتبلغ 200 جنيه عن كل مادة بالمنافذ الإلكترونية المتعددة.

4- ملء البيانات المطلوبة وتحديد المواد المطلوب التظلم منها.

5- تلقي رسالة بتاريخ ويوم التظلم، والتوجه لمقر التقدير المركزي للطالب أو مع ولي أمره، مع ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للاطلاع، لأن من يتخلف الموعد ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

6- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي ولولي الأمر، ثم الاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة وكتابة الملاحظات والتوقيع عليها.

أماكن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في المحافظات

وأتاحت وزارة التربية والتعليم أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 وهي:

1- أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في محافظة الإسكندرية، ومطروح والغربية وكفر الشيخ والبحيرة، في قطاع الإسكندرية (أ)، داخل مدرسة المشير أحمد إسماعيل بشارع منشأ بجوار استاد الإسكندرية.

2- أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في محافظة الشرقية والدقهلية ودمياط، داخل مدرسة المنصورة الثانوية بنين بشارع أحمد ماهر بمدينة المنصورة، حيث توجد هناك لجنة النظام والمراقبة قطاع المنصورة (ب).

3- أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في محافظة أسيوط، والوادي الجديد وسوهاج والمنيا، داخل مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بشارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية في أسيوط.

4 ـ أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 في محافظة الجيزة والقاهرة، والفيوم وبني سويف في المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023

وجاءت رسوم تظلمات الثانوية العامة 200 جنيه، عن المادة الواحدة ويتم فحص طلبات التظلمات ورقيًا في أماكن المقررة عن كل محافظة.

موعد تظلمات الثانوية العامة 2023 في المحافظات

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، عن موعد تظلمات الثانوية العامة 2023 في المحافظات، حيث فتحت باب التقديم إلكترونيًا منذ الخميس 3 أغسطس.