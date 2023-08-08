رابط تظلمات الثانوية العامة 2023.. اعرف الرسوم المقررة وخطوات التسجيل

أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط تظلمات الثانوية العامة والخاص بنتيجة الدور الأول عبر موقعها الرسمي، وبلغت رسوم المادة الواحدة 200 جنيه، على أن يجرى الدفع إلكترونيا، من خلال فوري أو أي جهة للدفع الفوري.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التعليم أن التقديم من خلال رابط تظلمات الثانوية العامة 2023، واليوم الثلاثاء هو أول موعد لاطلاع الطلاب المتظلمين على النتيجة بالمقرات المحددة للمديريات التعليمية في كل محافظة.

خطوات تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023

ووفقا لبيان وزارة التربية والتعليم تستعرض «الوطن» خطوات تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023.

- الدخول باستخدام البريد الموحد على الرابط الإلكتروني الخاص بتظلمات الثانوية العانة 2023.

- دفع رسوم التظلمات «200 جنيه للمادة».

- التسديد بالبريد أو عن طريق فوري، وذلك على كود 16666.

- إدخال البيانات المطلوبة واختيار المواد المطلوب الراغب في التظلم عليها.

- يتلقى الطالب رسالة بيوم وتاريخ التظلم للتوجه إلى مقر الإدارة التعليمية التابع لها.

- تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب.

- يحق للطالب الاطلاع على نسخة ضوئية من ورق الإجابة.