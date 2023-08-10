خريطة تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2023 في المحافظات

تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2023 أعلنت عنه العديد من مديريات التربية والتعليم في المحافظات في المرحلة الثانية، بعد اعتمادها من قبل المحافظين ووكلاء الوزراء من مختلف المحافظات، ونشر النتيجة عبر الروابط الإلكترونية، وإرسالها إلى الإدارات التعليمية بالمراكز ثم المدارس.

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تخفيض تنسيق الثانوية العامة

وجاءت تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2023 في العديد من المحافظات كالتالي.

تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2023 في البحيرة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة في بيان لها، أنه تم تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2023 بمدارس البحيرة إلي 228 درجة.

تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2023 في الإسكندرية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسكندرية تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية بالإسكندرية، لتكون 210 درجة.

تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2023 في الدقهلية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية بالدقهلية، بتخفيض الحد الأدنى إلى 237 درجة بدلا من 243.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية في الشرفية، لتكون 210 درجة، إذ جرى تقليل الحد الأدنى، والنزول بدرجات القبول من 260 لـ228.

تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2023 بالقاهرة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية القاهرة، لتكون من 235 درجة إلى 225 درجة.

تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2023 بالقليوبية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية القليوبية، من 225 درجة إلى 220 درجة.

كما اعتمدت مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية تخفيض تنسيق الثانوية العامة 2023 في المرحلة الثانية، لملئ المدارس بالعدد المطلوب ليصبح 225 درجة من 230 درجة، وتخفيض الالتحاق بفصول الفترة المسائية الخدمات إلى 190 درجة بدلا عن 205 درجات.