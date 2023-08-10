عودة المياه لمساكن شيراتون بالقاهرة بعد إصلاح خط رئيسي بشارع عبد الحميد بدوي

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، الانتهاء من إصلاح خط المياه قطر 1200 مم بشارع عبد الحميد بدوي، وعودة المياه تدريجيا لمناطق (مساكن شيراتون – الملتقى العربي – بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر).

قال المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه تم زيادة الضغوط ورفع كفاءة المحطات لضمان عودة المياه إلى كل المناطق التي تأثرت نتيجة كسر الخط .

وانتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، لموقع كسر الخط للإشراف على عمليات الإصلاح، وجرى الدفع بكل معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن.