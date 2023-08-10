وزير الإسكان يجري زيارة مفاجئة لتفقد مشروعات مياه الشرب في القاهرة الجديدة

بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، جولة في مدينة القاهرة الجديدة، بحضور المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تفقد خلالها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، يرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع المرافق.

وزير الإسكان يتفقد محطة مياه الشرب بالقاهرة الجديدة

وأكدت مصادر في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنّ الزيارة تأتي في إطار الجولات المفاجئه للوزير، للوقوف على تنفيذ المشروعات التنموية بالمدن الجديدة، وتذليل العقبات أمام العاملين، ومعاقبة المقصرين إن وجد.