وظائف شركة مياه الشرب 2023 بسوهاج.. اعرف النتيجة بالرقم القومي

يترقب الكثير من الشباب، نتيجة الاختبارات العملية لوظائف شركة مياه الشرب 2023 بسوهاج، للمسابقتين رقم 2 و1 لعامي 2020 و2022، إذ من المنتظر أن يجري إعلان نتيجة المتقدمين الناجحين إلكترونيًا، من خلال الاستعلام عنها بالرقم القومي.

ومن المنتظر تحديد موعد للمقابلة الشخصية لمختلف الوظائف الفنية والعلمية، لمن وردت أسمائهم في كشف مجتازي الاختبارت التي عُقدت بجامعة سوهاج، وبمعامل شركة المياه خلال مطلع العام الحالي 2023.

وظائف شركة مياه الشرب 2023 بسوهاج

وظائف شركة مياه الشرب 2023 بسوهاج، تضمنت إعلانين للشركة، لطلب عدة تخصصات، ومر المتقدمون من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ممن انطبقت عليهم الشروط، بعدة اختبارات تحريرية وشفوية وإلكترونية، تنتهي بالمقابلة الشخصية التي من المنتظر تحديدها، عقب إعلان كشوف التظلمات، وشملت الوظائف التالية:

- وظيفية كيميائي

- أخصائي سلامة وصحة مهنية.

- محاسب.

- أخصائي موارد بشرية.

- كاتب ومُدخل بيانات.

- أمين خزينة.

- سائق.

- سائق معدات ثقيلة وفني معمل.

- عامل تشغيل وصيانة.

- حرفي.

- مراقب أمن.

رابط نتيجة وظائف مياه سوهاج بالرقم القومي

ويمكن للمتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب 2023 بسوهاج، معرفة نتيجة الاختبارات العملية إلكترونيًا، عبر موقع الشركة الإلكتروني من هنا، كالتالي:

- الدخول على الموقع.

- التسجيل بالرقم القومي.

- كتابة الرقم السري واسم المستخدم.

- اختيار نتيجة المسابقة.

- اجتياز اختبار التحقق.

- ظهور النتيجة.