عودة ضخ مياه الشرب في عجيبة والملاحة قبلي بمرسى مطروح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح عن عودة ضخ مياه الشرب في بعض المناطق السكنية بالمدينة والتي توقف الضخ عنها منذ أيام، منها خط عجيبة والذي يمر بمناطق سكنية من القصر ومروراً بالأبيض وبلوبيتش وقرية زاوية أم الرخم وحتي هضبة عجيبة، وضخ المياه في منطقة الملاحة قبلي بمنطقة علم الروم.

جدولة مياه الشرب في أحياء مطروح

وقالت شركة مياه مطروح في بيان إنه يجرى ضخ مياه الشرب من خلال جدول يتم الإعلان عنه يومياً علي الصفحة الرسمية للشركة علي السوشيال ميديا، محدد بها مواعيد الضخ، وتستمر، اليوم الأحد، عملية ضخ المياه في منطقة المباحة قبلي حتي الساعة التاسعة مساءً، وتتناول المناطق الأخرى تباعاً لتغطية الأحياء والمناطق السكنية المختلفة في مدينة مرسى مطروح.

زيادة ضخ مياه الشرب في مطروح بموسم الصيف

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحافظة استعدت لموسم الصيف جيداً في جميع القطاعات الحيوية ومنها قطاع المياه، وزيادة كميات مياه الشرب في المناطق السكنية مع استقبال مرسى مطروح لأعداد كبيرة من المصطافين في أسبوع عيد الأضحى، واستمرار توافد الزائرين خلال الفترة المقبلة.