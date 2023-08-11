«تعليم الإسكندرية» تكرم الفائزين في مسابقة «أنا إعلامي مثالي»

أجرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مسابقة تحت عنوان «أنا إعلامي مثالي» بين طلاب مدارس الإدارات التعليمية بجميع المراحل، وتنافس فيها 75 طالبًا وطالبة، وجرت التصفيات من خلال التوجية العام للصحافة والإعلام التربوي، وجاءت المسابقة في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

«تعليم الإسكندرية»: نهدف لرفع الوعي الثقافي

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التعليم بتنوع الأنشطة والمسابقات، أجريت مسابقة «أنا إعلامي مثالي» بين طلبة الإسكندرية من الثلاث مراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بهدف خلق روح من التنافس الشريف ورفع الوعي الثقافي والعلمي لبناء جيل متميز، يستطيع أن يكون العمود الفقري المجتمع، ولديه الحماس والقدرة علي تحمل المسئولية.

تكريم المتميزين في المسابقة

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى تكريم الفائزين في مسابقة «أنا إعلامي مثالي»، التي أجرتها إدارة الصحافة والتعليم التربوي بمديرية تعليم الإسكندرية، لتقديم أفضل عمل إعلامي مكتوب ومصور، وفازت الطالبة ريماس عبد السلام بمدرسة بدر ثروت بإدارة شرق بالمركز الأول في المرحلة الابتدائية، وبسملة محمد من مدرسة أحمد لطفي السيد بإدارة الجمرك بالمركز الأول في المرحلة الإعدادية.

فيما تقاسم المركز الأول للمرحلة الثانوية، الطالبان إياد فايز بمدرسة عمر بن الخطاب بإدارة المنتزة ثان، وحسن وحيد بمدرسة الأنفوشي الثانوية بنين بإدارة الجمرك، كما جرى تكريم منار عبد الرحمن أخصائي الصحافة بالتوجيه العام .