«تعليم الإسكندرية» تنعى مدير مدرسة أمير الشعراء: مثال للشرف والاحترام

شهدت مديرية تعليم الإسكندرية اليوم، حالة من الحزن وتجمع مئات من موظفي ومدرسي مديرية التربية والتعليم وإدارة العجمي التعليمية، لأداء صلاة الجنازة وتشييع جثمان سيد إبراهيم علي الذي تولي إدارة العديد من المدارس آخرها مجمع مدارس أمير الشعراء بإدارة العجمي التعليمية، إذ يشهد له الجميع بحسن الخلق والاحترام.

كان مثالاً وقدوة

تقول نادية فتحي وكيل مديرية تعليم الإسكندرية لـ«الوطن»، أن تعليم الإسكندرية فقدت أحد رموز القيادات التعليمية الذي كان مثالاً بحتذى به في حسن الخلق وشدة الاحترام وكان محبا للجميع والجميع يبادله نفس المحبة والمودة.

وأضاف بسيوني محمد بسيوني، مدير عام إدارة العجمي التعليمية، أن سيد إبراهيم كان مديراً ناجحاً ويتمتع بحب كبير بين الطلبة وأولياء الأمور والإدارة، لذلك يخيم الحزن على الجميع لوفاته ولم يتفق أحد على شخص واحد كما كانوا يتفقون على نزاهة وأخلاق سيد إبراهيم علي.

الوداع الأخير

ويضيف جمال الطلخاوي، رئيس مجلس الأمناء أن الراحل كان مثالاً للشرف والأصالة وطهارة اليد وحب الخير وكان محبوباً من الجميع بلا استثناء.